Ижевск, 14 октября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 14 октября провели 1 849 664 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 8285 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 6601 исследование.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 14 человек. Накануне было зарегистрировано 30 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2349 человек.

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