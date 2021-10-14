Пермь, 14 октября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Пермском крае в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции объявлена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан до 1 декабря. Главный санитарный врач региона издал соответствующее постановление, сообщает Управление Роспотребнадзора по Прикамью.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

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Согласно документу, до 1 декабря 2021 года предусмотрено проведение профилактических прививок против COVID-19 всем работникам (сотрудникам) из групп риска, подлежащим обязательной вакцинации, но не менее 80% от списочного состава коллектива, с учетом граждан, переболевших COVID-19 не более полугода назад. Обязательная вакцинация затрагивает работников сфер торговли, образования, культуры, спорта, общепита, транспортной сферы, ЖКХ, МФЦ, детских комнат, развлекательных центров, государственных учреждений, а также компаний, занимающихся организацией детского отдыха.

В ведомстве отметили, что в регионе сохраняется тенденция к росту заболеваемости, а в возрастной структуре заболевших сохраняется высокий удельный вес лиц взрослого трудоспособного населения в возрасте от 18 до 64 лет. Против COVID-19 привито 801 527 человек (39,8% взрослого населения). Полный курс вакцинации прошли 648 620 человек. Этого недостаточно, чтобы обеспечить контроль за эпидемическим процессом и стабилизацию ситуации по заболеваемости.