Южно-Сахалинск, 14 октября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко вслед за депутатами областной думы попросил увеличить финансирование региона из федерального бюджета. Он обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области 14 октября.

Бюджет

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На Сахалине снижаются доходы областного бюджета — с 2019 года они уменьшились на 56 млрд рублей. По прогнозам поступления в казну сократятся ещё — до 94 млрд рублей. В этой связи власти региона не могут в полном объёме исполнять все взятые на себя социальные обязательства. Под угрозой срыва также реализация программы строительства объектов инфраструктуры на Сахалине и Курилах.

Уровень софинансирования Сахалина из федерального бюджета в 2021 году составил 43%, а на 2022−2023 установлен в размере 23%. Власти островного региона просят софинансирование в размере 56%.

«Прошу рассмотреть вопрос о возможности пересмотра уровня софинансирования региональных расходов из федерального бюджета, начиная с 2022 — 2024 годов на уровне не ниже 56%», — говорится в обращении Лимаренко к Михаилу Мишустину.

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Как сообщало ИА REGNUM, финансирование федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016−2025 годы» урезано на 92%. Депутаты областной думы Сахалина 14 октября приняли заключение на законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в котором попросили восстановить финансирование масштабных проектов на Курилах.

С 2018 года налоги, поступающие от проекта «Сахалин-2», распределяются по принципу — 25% поступают в бюджет области, 75% уходят в федеральную казну. Депутаты Сахалина считают такое деление «налогового пирога» несправедливым.