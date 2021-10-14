Ижевск, 14 октября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 14 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано 30 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Кб8.рф В больнице

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Скончались женщины в возрасте 52, 60, 70, 73, 75, 77 и 80 лет, а также мужчины в возрасте 34, 71, 75, 79 и 80 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2349 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 октября в регионе выявили 342 новых случая заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста зараженных за сутки с начала пандемии. Накануне был подтвержден 331 положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 57 598 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8999 жителей.

Читайте также: В Удмуртии прирост носителей коронавируса достиг 342 человек в сутки