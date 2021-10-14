Москва, , 09:05 — REGNUM В администрации президента России планируют досрочную отставку главы Хакасии Валентина Коновалова, полномочия которого истекают в 2023 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Хакасия Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, свой пост член КПРФ Коновалов может покинуть зимой-весной 2022 года.

В пресс-службе губернатора Хакасии заявили, что информации о возможной отставке Коновалова нет.

Как сообщало ИА REGNUM, осенний губернаторопад начался с отставки губернатора Владимирской области Владимира Сипягина и главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.

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