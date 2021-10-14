Вашингтон, 14 октября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Американские конгрессмены, которые выясняют обстоятельства штурма Капитолия 6 января, обязали явиться на слушания по этому делу экс-сотрудника минюста США Джеффри Кларка, ранее активно поддерживавшего бывшего президента страны Дональда Трампа. Об этом 14 октября сообщается в заявлении, которое обнародовано на сайте специального комитета Палаты представителей Конгресса по расследованию данных событий.

(сс) Tyler Merbler Перед началом штурма Капитолия

Уточняется, что Кларку направлена судебная повестка, в которой от него требуют выступить на слушаниях 29 октября, а также предоставить к этой же дате имеющиеся данные.

Кроме того, указывается, что экс-сотрудник минюста США «по имеющимся сведениям, был причастен к попыткам отменить итоги президентских выборов в 2020 году и помешать мирной передаче полномочий» власти.

Как отметил председатель спецкомитета палаты представителей Конгресса США Бенни Томпсон, указанный спецкомитет должен выяснить подробности о попытках предыдущей администрации США отложить утверждение итогов выборов 2020 года, понять роль Кларка в этих попытках и рассчитывает на полное сотрудничество экс-сотрудника минюста США в этих вопросах.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября стало известно, что ещё 11 человек обязал выступить на слушаниях по делу о штурме Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа председатель спецкомитета палаты представителей Конгресса США Бенни Томпсон.