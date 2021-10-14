Ижевск, 14 октября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 14 октября выявили 342 новых случая заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста зараженных за сутки с начала пандемии. Накануне был подтвержден 331 положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 57 598 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцинация против COVID-19

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Среди новых носителей вируса — 81 ребенок в возрасте до 14 лет и 71 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 286 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 46 250 человек. Скончались 2349 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 14 летальных случаев. Накануне скончались 30 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8999 жителей. Из числа получающих лечение 7101 житель республики находится в удовлетворительном состоянии, 1819 человек — в состоянии средней степени тяжести, 630 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, из числа жителей Удмуртии, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, 988 человек заболели COVID-19. После прививки вакциной «Спутник V» заболел 771 житель республики (0,27%), после вакцины «ЭпиВакКорона» — 168 человек (0,42%), после препарата «КовиВак» — 10 человек (0,65%), из числа привитых вакциной «Спутник лайт» заразились 39 человек (0,08%).

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