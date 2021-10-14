Вашингтон, 14 октября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Знаменитый канадский хоккеист Марсель Дионн поздравил российского форварда Александра Овечкина с тем, что тот обошёл его в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Nhl.com Александр Овечкин

«Я знал, что ты обойдёшь меня. Я понял это ещё при отметке в 700 шайб. У тебя особенные качества, ты чистый бомбардир. Это просто невероятно», — сказал Дионн в видеообращении.

Он добавил, что впереди у Овечкина результат Бретта Халла (741 шайба).

По его словам, рекорд Уэйна Гретцки — это другой уровень, но у Овечкина есть шанс его побить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Овечкин забросил свою 732-ю шайбу в НХЛ и вышел на пятое место в списке лучших снайперов, опередив Дионна.