Сосновский район, Челябинская область, 14 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Сосновском муниципальном районе Челябинской области проверят эффективность бюджетных расходов и распоряжения землёй и другим муниципальным имуществом. Проверка начнётся 25 октября, сообщает областная Контрольно-счётная палата.

Webelement.ru Финансовый аудит

Так аудиторам предстоит изучить расходы на мероприятия по противодействию распространения коронавируса, эффективность использования имущества, госзакупки и т.д.

Ранее в ходе проверки в этом муниципалитете проверяющие обнаружили, что бюджет недополучил более 100 млн рублей. Речь шла о нарушениях в расчётах арендной платы, непринятия необходимых мер по взысканию задолженности, а также использования земельных участков без договоров аренды.