Ханты-Мансийск, 14 октября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлен 221 новый случай заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (89 случаев), сообщает 14 октября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 218 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 14 октября в Югре зарегистрировано 77 964 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 73 945 человек, 1168 пациентов с COVID-19 скончались (на девять человек больше, чем днём ранее).