Ставрополь, 14 октября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. На Ставрополье уличили во взятке 3,5 млн рублей двоих высокопоставленных сотрудников полиции. За указанную сумму полицейские не привлекали одного из местных коммерсантов к проверкам. Денежные средства были получены в период с сентября 2020 года по 12 февраля 2021 года, посредником в этом являлся экс-заместитель главы администрации Новоалександровского городского округа. По факту взяточничества возбуждено уголовное дело, сообщили 14 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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«Подозреваемые получили через посредника от руководителя коммерческой организации денежные средства на сумму 3 миллиона 500 тысяч рублей за непроведение оперативно-разыскных мероприятий в отношении возглавляемой им организации», — говорится в сообщении ведомства.

Как стало известно, один из полицейских — заместитель начальника отдела МВД по Новоалександровскому горокругу, второй — бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. В отношении первого организована проверка МВД, по окончании которой будет принято решение о его работе в правоохранительном органе. Второй полицейский уже уволен со службы по отрицательным мотивам по итогам ранее проведенной проверки, сообщили в МВД.

Попал под уголовное преследование и экс-чиновник администрации района. Его обвиняют в посредничестве в получении взятки.