Уфа, 14 октября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Международный волонтерский лагерь начнет работу 18 октября в Уфе. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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Сообщается, что лагерь начнет работу в рамках реализации программы «Волонтеры культуры» национального проекта «Культура». Мероприятие будет проходить до 24 октября. В нем приму участие сто лучших волонтеров России.

«Участниками лагеря стали представители 15 стран — России, Великобритании, Ганы, Казахстана, Туниса, Азербайджана, Малави, Таджикистана, Канады, Маврикия, Индии, Замбии, Уганды и Алжира», — говорится в сообщении пресс-служба.

Отмечается, что в качестве спикеров выступят эксперты в области культуры и добровольчества, сохранения культурного наследия, социокультурного проектирования, а также представители медиаиндустрии.

«Международный волонтерский лагерь проходит в творческом, плодотворном ключе, а его итоги будут полезны в решении актуальных задач, стоящих перед волонтерским движением не только в нашей стране, но и в международном масштабе», — приводит пресс-служба слова заместителя министра культуры России Ольги Яриловой.

В рамках мероприятия планируется обсудить темы: «Практика привлечения добровольцев к сохранению культурного наследия на примере России, Великобритании, Франции и США», «Объекты культурного наследия: понятие, виды. Практика сохранения объектов культурного наследия в волонтерском движении», «Дизайн-мышление как метод управления содержанием проектов, ориентированный на потребности благополучателей».

Сообщается, что первый этап лагеря прошел с 21 по 25 сентября в онлайн-формате. В нем приняли участие свыше 200 волонтеров. Они разработали концепцию развития международного сообщества волонтеров культуры.

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