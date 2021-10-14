Амман, 14 октября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. На авторынке Иордании был представлен российский внедорожник Lada Niva Travel. Об этом сообщается на сайте официального дилера Lada на территории Иордании.

Vk.com / ladanivadoc Lada Niva Travel

Стоит отметить, что внедорожники Chevrolet Niva поставлялись только в страны бывшего Советского Союза, однако после того, как модель стала выпускаться под маркой Lada, ситуация изменилась.

Так, весной российские внедорожники появились в Боливии, а теперь представлены в Иордании. Причем в Иордании АвтоВАЗ представил машины марки Lada в 2017 году. Модельная линейка Lada там состоит из машин Granta, Vesta, Largus и Niva Legend.

Lada Niva Travel предлагается в Иордании по цене от 18 тыс. динаров (1,8 млн рублей). А в России внедорожник продается по цене от 820 900 рублей.

В Иордании наибольшим спросом пользуются машины Toyota. В 2020 году всего в стране было продано 29 тыс. новых автомобилей.

Ранее стало известно, что компания Bazra Motors планирует открыть в Эфиопии производство машин Lada.

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