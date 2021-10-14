Москва, 14 октября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. До 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве 14 октября, сообщает центр погоды «Фобос».

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Туча надвигается

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"Сегодня столичный регион будет атакован активным балканским циклоном, сопровождаемым «полчищами» дождевых туч, из-за чего может выпасть до 20% месячной нормы осадков (8−13 мм), что ограничит приток солнечного тепла и вернёт температурный фон в свое климатическое русло», — говорится в прогнозе.

В столице ожидается облачная погода, дождь, который вечером станет сильным. Воздух прогреется до десяти градусов выше нуля, в Подмосковье — до 12 градусов. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.