В Бурятии нашли сальмонеллу в курином мясе с Урала
Улан-Удэ, 14 октября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Сотрудники Роспотребнадзора в ходе мониторинга качестве и безопасности продуктов питания нашли сальмонеллу в курином мясе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
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Куриная туша
«Обнаружено наличие сальмонелл — в полуфабрикатах «Бедро куриное торговой марки «Здоровая ферма» (изготовитель — АО «Уралбройлер») и «Бедро куриное» (изготовитель — ООО «Уральская мясная компания»)», — отметили в управлении.
Информация об этом была передана в управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
Всего по выявленным нарушениям в сфере оборота мяса в республике наложено 46 штрафов на сумму более 400 тысяч рублей.
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