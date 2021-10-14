Москва, 14 октября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Установление чёткой границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией будет способствовать обеспечению безопасности в регионе. Об этом говорится в заявлении МИД России, обнародованном после завершения 54-го раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

Максим Цуканов ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

«В целях укрепления безопасности в регионе российская сторона предлагает запустить процесс делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией. В этом Москву активно поддерживают Сухум и Цхинвал», — отметили в министерстве.

В Москве также указали на важность заключения соглашения между Грузией, Абхазией и Южной Осетии о неприменении силы. Это становится вссё более актуальным в связи с тем, что Запад «втягивает» Грузию в НАТО, свидетельством чего являются регулярные международные военные учения на грузинской территории.

Российские дипломаты также указали на «деструктивную» линию Тбилиси, который «навязывает» свою точку зрения на региональный конфликт на международных площадках, где Сухум и Цхинвал не могут принять участие и представить свою позицию.

Напомним, в августе 2008 года грузинские войска напали на Цхинвал и находящихся там российских миротворцев. Для принуждения агрессора к миру Москва ввела в регион дополнительные силы и вынудила грузинских военнослужащих вернуться на места дислокации. После этого Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.