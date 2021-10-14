Вашингтон, 14 октября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Реформы международного налогообложения «продуктивно» обсудили министры финансов и главы центробанков Группы двадцати (G20) в рамках осенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка, говорится в сообщении министерства финансов США.

U.S. Department of the Treasury Джанет Йеллен

Участники встреч, уточнили в американском минфине, обсудили круг вопросов, включающий нынешние макроэкономические условия, дальнейший прогресс по реформам международного налогообложения, координацию по распределению вакцин от коронавируса и долгосрочную готовность к пандемиям. В число тем также вошли усилия внутри рабочей группы G20, направленные против последствий изменения климата, и вопросы финансового регулирования.

Обсуждения по международному налогообложению прошли «продуктивно», сообщили в ведомстве. Так, глава минфина США Джанет Йеллен пообещала продуктивно и конструктивно работать с Конгрессом, чтобы в законопроект о бюджете, согласованный обеими палатами, вошли «надежды на революционные изменения в международном налоговом режиме».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Йеллен уже обсуждала со странами G20 возможное введение единой международной налоговой ставки.

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