Чита, 14 октября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 14 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 72 028, причём 247 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 62 216 пациентов (+222 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1495 человек (+8 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 156 находятся в тяжёлом состоянии, 48 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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