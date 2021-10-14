Лысьва, Пермский край, 14 октября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Пермском крае в отношении Лысьвенского металлургического завода возбудили шесть административных дел из-за экологических проблем, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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По данным ведомства, предприятие нарушило законодательство, загрязняя реку Лысьва. Анализы взятых в водоеме проб показали повышенное содержание загрязняющих веществ, в том числе железа

В отношении завода и должностного лица предприятия возбуждено шесть административных производств по фактам нарушения требований к охране водных объектов, правил водопользования и нарушения законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.