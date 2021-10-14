Шолоховский район, Ростовская область, 14 октября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В Ростовской области во время уборки урожая под комбайном взорвался боевой снаряд времён Великой Отечественной войны. Об инциденте сообщается в телеграм-каналах.

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По имеющейся информации, в Шолоховском районе несколько комбайнов вышли на сбор подсолнечника. К вечеру уборочная техника наехала на боеприпас, пишет телеграм-канал Don Mash. Ни водитель комбайна, ни механизатор попавшего на мину комбайна не пострадали.

В донском управлении МЧС России ИА REGNUM сообщили, что информации об инциденте у них нет.