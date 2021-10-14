14 октября 2021 | Время чтения 8 мин

Еще Минздрав считает, что полноправное членство Российской Федерации в международных организациях приведет к снижению смертности населения России от всех причин, и младенческой смертности – в особенности. Это как это? Зададут ли депутаты новой Госдумы этот вопрос правительству, распределяя бюджетные деньги?

Андрей Маленький, , 09:48 — REGNUM Документы, сопровождающие бюджетный законопроект, так нагромождены в думскую базу данных, что кажется — это сделано умышленно. Всплывает эпизод из одного старого фильма. На машиностроительный завод в одной из провинций пригласили московского социолога, чтобы тот помог найти резервы повышения производительности труда. Специалист заметил, что в токарном цехе в смену кладовщицы тети Дуси работа спорится. Замена расходного материала и режущих инструментов происходит в считаные минуты. Этого же не бывает, когда на смену заступает кладовщица Валентина. Несмотря на молодость и сноровку, она с трудом, после поисков наугад, а не по биркам, находит токарный резец нужного параметра или иной инструмент. Время уходит, токари нервничают, падает производительность труда. Оказалось, что эта ситуация — рукотворная. Тетя Дуся складирует запчасти в только ей известном порядке, не обращая внимания на маркировку мест хранения. Поэтому она — всегда в почете, а Валентина получает нарекания за нерасторопность.

Министерство Здравоохранения Дарья Антонова © ИА REGNUM

К чему эти воспоминания? Чтобы узнать, сколько получат регионы на здравоохранение в следующем году, нужно найти приложение к проекту федерального бюджета, касающееся субсидий на медицину субъектам РФ. Отыскать его не просто. Нужно набраться терпения и последовательно либо наугад — другая логика здесь не сработает — кликать кнопкой мышки и раскрывать 416 файлов правительственных приложений к законопроекту. «Родной» файл под названием «Субсидии регионам на реализацию региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения» есть, но под этим названием скрываются другие цифры — расчеты на реализацию программ в сфере просвещения. Следующий за этим файлом документ — о субсидиях селянам — тоже не соответствует заголовку. Он содержит расчеты по рыбохозяйственному комплексу. Скорее всего, это аппаратная неряшливость, которая, возможно, так и останется незамеченной, как было и раньше. Депутаты и их помощники обычно не раскрывают многочисленные файлы с правилами и расчетами, формулами и данными, носящими дополнительный характер.

В базе данных Думы полтысячи файловых документов складированы так, как будто их укладывала «тетя Дуся». Порядок расположения приложений таков: вначале идут приложения к тексту законопроекта под номерами 8, 39, 38 и так далее, а приложение №1 следует за №19, а приложение №2 идет за №35. Всего же приложений — 416. Нельзя понять, что из навала может потребоваться при подготовке к первому чтению законопроекта, а что — ко второму чтению закона. В каких приложениях размещены основополагающие для бюджетных проектировок материалы, а в каких — вспомогательные или второстепенные, тоже невозможно понять. В результате в громадном массиве документов фактически утонули важнейшие для второго чтения тексты всех государственных программ Российской Федерации и — вразброс — расчеты к ним.

Зал. Государственная Дума РФ Ольга Зенькович © ИА REGNUM

Несколько лет подряд тексты госпрограмм в полном виде вообще не представляются в Госдуму, а только в их сокращенном виде. В форме так называемых «паспортов госпрограмм». Во-первых, это противоречит законодательству. Паспорта — это часть госпрограмм, а не предписанная законом программная основа федерального бюджета, и не могут служить базой целесообразности будущих программных расходов. Во-вторых, даже в этом случае брак производителей паспортов программных документов очевиден, и некоторые госпрограммы, в том числе ключевые, должны быть незамедлительно возвращены авторам из-за их низкого качества, не позволяющего удостоверить обоснованность будущих бюджетных расходов.

Одна из них и важнейшая для нас — государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Депутатам-новичкам неизвестно, что Государственная дума тоже является соавтором этой и любой другой программы, так как по правилам составления их проекты должны проходить согласование в профильных комитетах палаты. Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. № 2511-р. Депутатам-новичкам также неизвестно, что начиная с 2013 года программа постоянно менялась. Изменялся период плановой реализации, всегда удлиняясь, а не сокращаясь. Теперь период реализации отсчитывается не с 2013 года, а от 2018 года и «рассчитывается» до 2030 года. Ежегодно реорганизуется структура текста — до неузнаваемости. Практика давно запуталась в обилии и постоянной смене наименований частей и звеньев, в перестроении иерархии структурных элементов, в использовании каждый раз в новом содержании понятий «подпрограмма», «направление», «проект», «приоритетный проект», «федеральный проект», «основное мероприятие», «мероприятие», «ведомственный проект», «ведомственная программа» и пр.

Государственная Дума Duma.gov.ru

Нынешний вариант госпрограммы представлен вновь избранной Госдуме в форме паспорта со 112 частями, называемыми «структурными элементами». Наименований у 112 структурных элементов нет. Есть их «№п/п» — типа «номера по порядку». И есть «задачи структурного элемента». Через формулировку задач можно понять, какую функцию исполняет структурный элемент и нужен ли он вообще. Например, задача «Обеспечение выявления наличия (отсутствия) медицинских противопоказаний для граждан, направляемых на работу в дипломатические представительства, консульские и загранучреждения Российской Федерации и членов их семей» позволяет назвать структурный элемент «Медосмотром желающих поработать за границей». Задача структурного элемента «Обеспечение экспертной деятельности по установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти граждан, подвергшихся воздействию радиационных факторов» не дает понять, что на самом деле интересует государство. Можно интерпретировать и как барьер, и как «зеленый коридор»: как защиту от необоснованных претензий граждан, пострадавших от радиации, но заболевших и скончавшихся от других причин, и как защиту граждан, которым надо помочь доказать связь их последующего заболевания с предшествующим радиационным влиянием.

Задача структурного элемента «Осуществление выплат, необходимых для обеспечения деятельности санаторно-курортных организаций» понятна, а элемент — это про зарплату людям. Только для чего он потребен госпрограмме «Развития здравоохранения», курируемой Т. Голиковой, заместителем председателя правительства Российской Федерации? Возможно, она как куратор знает, что означат задача других структурных элементов — «Лабораторная инфраструктура 21-го века», «Разработка научно-обоснованной системы медико-статистических показателей деятельности системы здравоохранения, как в целом, так и по отдельным видам медицинской помощи, на основе формализованных запросов, с формированием автосправок и таблиц», «Защита от угроз безопасности здоровью 24/7» и др. Знает и даже может объяснить, но абсолютно неуместным кажется такой структурный элемент, как «Обеспечение функций Росздравнадзора (государственных органов) и территориальных органов». Росздравнадзор обязан обеспечить за счет своей сметы и зарплаты свое функционирование. Кому адресована задача структурного элемента «В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов»?

Минздрав вдруг решительно поменял единицу измерения показателей. Ежегодно и пять лет подряд смертность населения от всех причин смерти (на 1000 населения), младенческая смертность, смертность населения от новообразований и от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения) имели людское измерение. Теперь используется экономическое понятие «промилле». Якобы этого требует ОКЕИ — Общероссийский классификатор единиц измерения, уточненный 1 июля 2021 года. Промилле — это 0,1 процента. Он расположен в ОКЕИ в разделе «Экономические единицы» раздела «Национальные единицы измерения, включенные в ОКЕИ». В разделе «Международные единицы измерения, включенные в ОКЕИ» промилле как единицы измерения нет. В разделе «Экономические единицы» там есть единица под названием «штука». При оценке охвата населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок будет использоваться не промилле, а процентный показатель. Это застывший показатель. Он застыл на все годы реализации программы на цифре 95% от подлежащих иммунизации.

Палата реанимации Дарья Драй (с) ИА REGNUM

ИА REGNUM постоянно напоминает начальствующим о необходимости не только подписывать, но и прочитывать то, что подписывается. В советские времена в Тульской области был такой случай. Начальник над всеми ЖЭКами одного из районов никогда не читал документы, которые ему приносили на подпись. Подписывал, не глядя. И однажды к руководителю области пришло письмо за его подписью, в котором подписант просил уволить его, так как он самый последний пьяница, забулдыга, бабник и хам. Так с ним поступили те, кого он обижал: подсунули бумагу и затем переслали в Тулу.

Как депутатам поступить с кураторами госпрограмм, которые и их, и всех нас обижают, подписывая, но не читая то, что подписывают? И не только госпропрограммы, но и всевозможные стратегии, концепции, доктрины и пр. Ждать ответа на этот вопрос осталось недолго. В соответствии со списком профильных комитетов Государственной думы, ответственных за рассмотрение отдельных разделов и подразделов расходов федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, за раздел здравоохранение отвечают Комитеты по охране здоровья, по вопросам семьи, женщин и детей, по труду, социальной политике и делам ветеранов, по бюджету и налогам. За госпрограммы «Развитие здравоохранения» отвечает Комитет по охране здоровья. Понятно, что думский комитет никакой охраной здоровья непосредственно не занимается. Ему это не под силу, как бы он ни раздувал щеки от важности. Сумеет ли этот комитет хотя бы разобраться с одной госпрограммой?