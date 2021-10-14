Валютный рынок пока остаётся на паузе — эксперт
Москва, 14 октября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. После значительного укрепления рубля к доллару несколько дней назад 13 октября на валютном рынке продолжалась «консолидация цены». Весь день пара рубль/доллар находилась в достаточно узком диапазоне 71,75−71,95 рублей за доллар и только ближе к вечеру появились попытки небольшого роста курса доллара выше 72 рубля. Об этом сообщил ИА REGNUM директор компании Единый Фондовый Брокер (ЕФБ) Артём Арзамасцев.
По его словам, в настоящий момент нет очевидных факторов, которые могли бы поменять сложившуюся на валютном рынке картину. Высокие цены на энергоносители с одной стороны и курс ЦБ РФ на плавное ужесточение дкп с другой, будут удерживать «валютных быков» по доллару от резких движений. В то же время, отметил эксперт, не заинтересованность монетарных властей РФ в резком укреплении национальной валюты создает определенный баланс сил на рынке. И вряд ли в текущей ситуации стоит рассчитывать на гораздо более существенное укрепление рубля даже в условиях благоприятной внешней коньюнктуры, добавил он.
Арзамасцев отметил, что наиболее вероятным видится сценарий, при котором пара рубль/доллар останется в диапазоне 71,6−72,7 еще до конца текущей недели. Следует отметить, что аналогичную ситуацию можно заметить и по паре доллар/евро, где с конца прошлого месяца тоже наступил штиль и валютная пара фактически стоит на месте без каких-либо существенных движений в любую сторону. Курс находится в относительно узком для такого временного интервала диапазоне 1,153−1,164, заявил эксперт.
Что касается валютной пары евро/рубль, отметил он, то тут ситуация пока копирует движение пары доллар/рубль. Можно предположить, что с высокой вероятностью данная пара останется в диапазоне 82,8−83,7 в ближайшие дни, добавил эксперт.