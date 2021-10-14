Манила, 14 октября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Жертвами тайфуна Maring (Kompasu) стали 30 человек на Филиппинах. Об этом 14 октября сообщил журналистам в ходе онлайн-брифинга пресс-секретарь президента республики Гарри Роке.

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Согласно последним данным национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, жертвами удара стихии стали 30 человек, трое получили травмы различной степени тяжести, ещё 14 человек числятся пропавшими без вести.

В пострадавших от воздействия тайфуна регионах организованы 124 центра размещения, где находятся более семи тысяч человек. Материальный ущерб от удара стихии предварительно оценён в 692 млн песо ($13,67 млн).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жертвами тайфуна Maring (Kompasu) на Филиппинах стали 19 человек, ещё 13 числятся пропавшими без вести.