Тайбэй, 14 октября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Не менее девяти человек погибли и еще 44 были направлены в медучреждения в результате пожара в многоэтажном доме в городе Гаосюн, который находится на юге Тайваня. Об этом 14 октября сообщает тайваньское Центральное информационное агентство.

Пожар

Уточняется, что возгорание произошло ночью в 13-этажном здании коммерческого и жилого назначения, которое было построено 40 лет назад.

Также указывается, что в работах по ликвидации пожара было задействовано 159 сотрудников противопожарных служб, которые потушили его к утру и продолжают прочесывать здание в настоящее время. При этом спасатели не исключают, что число жертв пожара может увеличиться.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что один человек стал жертвой пожара в квартире на северо-востоке Москвы.