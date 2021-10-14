Санкт-Петербург, 14 октября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В утренние часы в четверг, 14 октября, на Петербург опустился достаточно плотный туман. ГУ МЧС России по региону предупредило, что в условиях тумана видимость будет составлять 500 метров и менее.

Дарья Драй ИА REGNUM Невский проспект в тумане

По данным городского гидрометцентра, днем в Петербурге будет облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Температура воздуха +9…+11 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

В Ленобласти местами небольшой дождь, утром также местами туман. Ветер юго-западный 2−7 м/с. Температура воздуха днем +6…+11 градусов.