Москва, , 08:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом. Об этом глава государства сообщил во время интервью CNBC.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время интервью журналистка напомнила Путину, что Си Цзиньпин называет президента России лучшим другом.

«Я тоже считаю председателя Си Цзиньпина своим другом: мы много лет работаем вместе и добиваемся хороших результатов и в сфере политического взаимодействия, и в сфере экономики», — сказал глава государства.

Путин считает, что «это идёт на пользу как народу Китая, так и народу России и балансирует, создаёт определённую устойчивость в международных делах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин направил Си Цзиньпину поздравительную по случаю 72-й годовщины образования КНР, в которой отметил, что Россия и Китай продолжат наращивать сотрудничество на различных направлениях, это отвечает интересам народов обеих стран.

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