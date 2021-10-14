Путин назвал Си Цзиньпина своим другом
Москва, 14 октября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом. Об этом глава государства сообщил во время интервью CNBC.
Во время интервью журналистка напомнила Путину, что Си Цзиньпин называет президента России лучшим другом.
Путин считает, что «это идёт на пользу как народу Китая, так и народу России и балансирует, создаёт определённую устойчивость в международных делах».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин направил Си Цзиньпину поздравительную по случаю 72-й годовщины образования КНР, в которой отметил, что Россия и Китай продолжат наращивать сотрудничество на различных направлениях, это отвечает интересам народов обеих стран.
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