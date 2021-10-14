Москва, 14 октября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Военная деятельность России в Крыму и прилегающем Азовско-Черноморском регионе направлена исключительно на защиту целостности страны и её жителей. Об этом и.о. заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил 13 октября в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

Выступая в ООН, Воронцов ответил на голословные заявления украинской делегации, обвинившей Россию в «милитаризации Крыма». Он напомнил, что жители Крыма и города Севастополя в 2014 году сами решили вопрос о принадлежности региона. По итогам референдума Крым и Севастополь вошли в состав России и стали её неотъемлемой частью.

Это решено окончательно и пересмотру не подлежит, подчеркнул представитель России. Воронцов добавил, что Россия — суверенное государство и вправе проводить на своей территории учения и воинские призывы.

Военная деятельность в Крыму и прилегающем Азовско-Черноморском регионе «осуществляется на основе принципа оборонной достаточности и направлена исключительно на защиту целостности страны и граждан, проживающих на её территории», заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Воронцов заявил также, что нет ни одного убедительного доказательства присутствия российских войск на востоке Украины.

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