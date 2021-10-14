Москва, 14 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Слова президента России Владимира Путина, сообщившего телеканалу CNBC, что он пока не решил, будет ли он участвовать в следующих президентских выборах в России, активно обсуждают в социальных сетях. Люди написали сотни комментариев в его поддержку. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Зачем задавать такие глупые вопросы?! Какой преемник? Где преемник? Вы чё, видели хоть кого-то более достойного, чем наш президент? И не появится такой человек в ближайшие 10−15 лет!» — считает Александр Романов.

«Никто не сможет сберечь, проверено на Украине. Путин — единственный достойный гражданин Великой России», — считает Ирина Схбердеева.

«Будет сложно найти достойного преемника. Россия, как ни крути, сложная страна для управления, что с внутренними вопросами, что с внешними «товарищами», — отметил Алан Бел.

«Это дело России, они сами решат, кто у них будет президент, это его право, будет он баллотироваться или не будет, если за него будут голосовать, то будет, пусть сами разбираются, нечего лезть», — считает Ирина Дженис.

«Четырёхгодичная чехарда с президентами выгодна только финансово-промышленному капиталу, коней на переправе не меняют, ВВП — это лицо, бренд России, зачем его менять, тем более ещё три года до выборов, но нет, надо именно сейчас интересоваться, будет, не будет, зачем? Вон Трамп там ещё и не объявлял, что будет баллотироваться, а уже по стране разъезжает с митингами, нам такого не надо. Сможет руководить страной и народ России его изберёт — будет президентом», — заметил Сергей Семилет.

«Будет, и мы проголосуем за него, при всех прочих проблемах и недовольстве, альтернативы Путину нет!» — считает Наталья.

«Как их волнует этот вопрос, кушать не могут. Как они его боятся и ненавидят. Надеюсь, что наш президент ещё пойдёт на один срок, россияне его поддерживают. Но если не захочет, то преемник может быть даже более жёстким, чем Путин. Это наш президент ещё очень мягкий и вежливый. Но как стратег на мировой арене — ему нет равных!» — считает Мэри.

Как сообщало ИА REGNUM, отвечая на вопрос корреспондента телеканала CNBC, российский президент Владимир Путин заявил, что пока не принял решения, будет ли он баллотироваться на ещё один президентский срок.

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