Горно-Алтайск, 14 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 22 107. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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За минувшие сутки выявлено 46 новых носителей. Лидером по приросту остаётся Горно-Алтайск, где зарегистрировано 17 новых случаев инфицирования. Диагноз также подтвердился у жителей Усть-Коксинского, Майминского, Чемальского, Онгудайского и других районов.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 10, за весь период — 20 728. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 847, за весь период — 292 316», — отметили в оперштабе.