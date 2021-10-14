Пермь, 14 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Перми 14 октября, в день религиозного праздника Покров Пресвятой Богородицы, изменяют движение общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

Увеличится число автобусов до кладбищ и появится дополнительная остановка. Для обеспечения безопасности дорожного движения вблизи кладбищ будет организовано дежурство постов ДПС.

Так, до Северного кладбища в течение дня будет курсировать четыре автобуса, в том числе три больших. На Южной дамбе организуют дополнительную остановку «Кладбище «Южное». Вместе тем, из-за ремонтных работ возле пересечения Соликамского тракта и Восточного обхода отсутствует временная остановка «Кладбище «Банная гора».