Махачкала, 14 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Дагестане арестован задержанный за убийство своего одноклассника подросток. По ходатайству следователей суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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«По ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — говорится в сообщении СК по региону.

Напомним, 11 октября два учащихся школы № 51 города Махачкалы поссорились в школьном дворе. В ходе конфликта 15-летний школьник нанес удар своему однокласснику ножом. Спасти пострадавшего врачам не удалось, он скончался в больнице.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Кроме того, под следстствие попали директор учебного заведения и руководство охранного предприятия, сотрудники которого работали в школе.