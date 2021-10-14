Уфа, 14 октября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Способ обхода ковидных ограничений придумали в торговых центрах (ТЦ) Башкирии. Об этом 14 октября сообщает портал NewsBash.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Продавцы в палатке

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Согласно указа главы Башкирии Радия Хабирова, с 12 октября 2021 года в республике доступ в торговые центры, комплексы возможен только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19, справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе и до 27 октября — справки об отрицательном результате ПЦР-теста.

В связи с этим не все потребители теперь могут посещать магазины, расположенные в этих центрах и совершать в них покупки, а значит магазины вынуждены терять прибыль.

По информации журналистов, работники этих торговых точек нашли выход из сложившейся ситуации: они создали для покупателей новую услугу.

«Доставка товаров теперь работает не только по городу, но и до входа в ТЦ. Покупатель передает список необходимых продуктов продавцу и тот приносит их ко входу, где клиент уже все оплачивает», — сообщает издание.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии вся отрасль торговли не подпадает под новые требования. Так, запрет распространяется на торговые центры, в которых совершаются покупки в нескольких магазинах, и люди там проводят по нескольку часов. Магазины, которые реализуют товары в рамках своего помещения, не подпадают под эту норму закона.