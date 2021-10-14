Абакан, 14 октября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Ещё семь пациентов с коронавирусом скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 14 октября в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жертвами COVID-19 стали четыре женщины (57 лет, 80 лет, 88 лет, 88 лет) и трое мужчин (32 года, 53 года, 69 лет).

По данным оперштаба, с начала 2021 года в Хакасии умерли 827 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 150 носителей коронавируса, выздоровели 236 человек.