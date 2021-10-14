Якутск, 14 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В отдалённом селе Якутии Кэбэргэнэ Абыйского района появилась амбулаторная больница. Её возвели благодаря финансированию регионального министерства по развитию Арктики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе правительства республики.

Правительство Забайкальского края Новые аппараты в Балейской центральной районной больнице

Читайте также: Якутия ждёт финансирование на строительство центра по лечению коронавируса

Строительство велось в рамках стратегии социально-экономического развития Арктической зоны. Стоимость возведения медучреждения составляла 8 млн рублей. В селе Кэбэргэне живут 500 человек, но из-за труднодоступности населённого пункта ездить в районную больницу жителям было неудобно.

Амбулаторию переселили из старого здания, которое было построено более 60 лет назад. Новая больница модульная, просторная, хорошо оборудована и имеет стационар на три места. На 1 млн рублей минздрав региона закупил для медучреждения дефибрилятор, электрокардиограф, ростомеры, весы, стерилизаторы, воздушное гинекологическое кресло и другое оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, на федеральном уровне предварительно одобрили заявку Якутии на строительство центра по лечению коронавируса. По словам заместителя председателя правительства Ольги Балабкиной, руководство республики ждёт подготовки проектно-сметной документации и выхода на диалог по финансированию.