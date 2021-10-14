Улан-Удэ, 14 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Бурятии за девять месяцев с начала года зарегистрировано 105 ДТП с участием несовершеннолетних. В результате три ребёнка погибли, 128 получили травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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«Половина происшествий с участием детей — аварии (54 ДТП), в которых травмы получили юные пассажиры, в том числе из-за пренебрежения детскими удерживающими устройствами и ремнями безопасности», — отметили в ведомстве.

В 33 случаях дети были сбиты автомобилями, в том числе на пешеходных переходах. В результате 36 юных пешеходов получили травмы, один ребёнок погиб. Кроме того, растёт число ДТП с участием подростков, управлявших мотоциклами — 15 происшествий с 15 пострадавшими.

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