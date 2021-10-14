Джакарта, , 08:32 — REGNUM Правительство Индонезии требует от каждого гражданина предъявить сертификат о вакцинации, если они хотят въехать в страну, сообщает Kompas.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Полную вакцинацию необходимо пройти за 14 дней до вылета.

Однако есть категории граждан, которые могут не предъявлять сертификат о вакцинации. Исключения составляют иностранцы, имеющие дипломатические и служебные визы, а также граждане с особым состояниям здоровья или сопутствующими заболеваниями, которые не позволяют путешественникам получить вакцину.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии сожалеет о решении правительства Марокко прекратить безвизовый режим для индонезийских граждан без предварительного уведомления.

Подробнее в материале: Марокко приостанавливает безвизовый режим для граждан Индонезии