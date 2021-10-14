Вашингтон, 14 октября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на пятое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) всех времён. Об этом 14 октября сообщается на сайте лиги.

Daryl Levine Александр Овечкин

Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата в «Нью-Йорк Рейнджерс». Теперь у него 732 заброшенные шайбы в НХЛ.

По этому показателю он обошёл знаменитого канадского форварда Марселя Дионна, который выступал в 1970−80-х годах и за свою карьеру забросил 731 шайбу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» разгромил «Рейнджерс» со счётом 5:1. Овечкин признан первой звездой матча.