Москва, 14 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В сети опубликована фотография салона нового внедорожника Exeed VX, который в скором времени появится на авторынке России. Снимок распространила пресс-служба компании.

Exeed Салон внедорожника Exeed VX

Стоит отметить, что в продаже на российском рынке новинка появится до конца 2021 года. Модель будет представлена в семиместном исполнении.

Предусмотрены два варианта оформления интерьера нового Exeed VX — в белом или черном цветах. Внутри модели будут установлены сиденья от американской компании Lear, которые получат отделку из кожи с ромбовидной прострочкой. Кроме того, данные сиденья будут идти с регулировкой, обогревом и вентиляцией.

Exeed VX получит два 12,3-дюймовых жидкокристаллических дисплея, которые будут соединены между собой. Один экран будет использоваться, как приборная панель, а второй дисплей предусмотрен для системы мультимедиа. Цифровая «приборка» позволяет выбрать одну из трех тем: sport, comfort и style.

Напомним, до конца текущего года в России будут представлены два новых премиальных кроссовера Exeed. Это будет полноразмерный кроссовер VX и компактный кроссовер LX.

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