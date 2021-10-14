Москва, 14 октября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 17 лесных пожаров на общей площади 175 га. Об этом 14 октября сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 13.10.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 17 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 175 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в настоящее время в России самая большая площадь природных пожаров — 444 га — зафиксирована в Хабаровском крае.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Екатеринбурге из-за сильной задымленности было ограничено движение по участку кольцевой автодороги.