В России за сутки потушили 17 лесных пожаров
Москва, 14 октября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 17 лесных пожаров на общей площади 175 га. Об этом 14 октября сообщает ФБУ «Авиалесохрана».
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки
При этом уточняется, что в настоящее время в России самая большая площадь природных пожаров — 444 га — зафиксирована в Хабаровском крае.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Екатеринбурге из-за сильной задымленности было ограничено движение по участку кольцевой автодороги.