Уссурийск, Приморский край, 14 октября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Уссурийске рейсовый автобус выехал на встречную полосу движения — водитель не хотел нарушать график, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Автобус

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По данному факту завели административное расследование.

Установлено, что водитель рейсового автобуса марки Hyundai Aero, двигаясь по улице Некрасова, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Сотрудники полиции установили личность правонарушителя. 59-летний водитель пояснил, что из-за затора на дороге он не успевал вовремя прибыть на остановку. ДТП чудом удалось избежать. К административной ответственности за нарушение ПДД в этом году водителя привлекали три раза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области 12 октября на 11-м километре Юго-западной окружной дороги столкнулись рейсовый «ПАЗ» и грузовой автомобиль МАН с полуприцепом.