Москва, 14 октября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пока не решил, будет ли он принимать участие в следующих президентских выборах в России. Об этом действующий глава государства заявил в интервью американскому телеканалу CNBС.

Путин Владимир Владимирович

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«Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счёт пока не принято», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что на вопрос о своем преемнике традиционно не отвечает.

«На такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ», — сказал Путин.

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Глава государства отметил, что до следующих выборов ещё достаточно много времени, а разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию.

«Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее», — заключил президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин стал президентом России в 2000 году после отставки президента России Бориса Ельцина. Сначала он был исполняющим обязанности главы государства, а в марте 2000 года был избран президентом страны. Затем переизбирался на пост главы государства в 2004, 2012 и 2018 годах. Перед выборами 2012 года срок президентских полномочий был увеличен с четырёх до шести лет.

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В марте 2021 года в рамках реализации новых положений Конституции Российской Федерации Госдума приняла закон, позволяющий действующему президенту РФ Владимиру Путину претендовать на этот пост ещё два раза.