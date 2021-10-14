Оренбург, 14 октября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Оренбургской области в августе 2021 года население стало чаще брать ипотеку. Количество ипотечных кредитов с января по август выросло на 28% — до 19,6 тыс. договоров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском отделения Уральского главного Управления Центробанка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

Срок взятой ипотеки составляет в среднем 20 лет, в 2020 году ипотечный кредит брали в среднем на 18 лет.

Ипотечный портфель в регионе на 1 сентября 2021 года достиг 132 млрд рублей. Прирост за год составил 22%. Средняя сумма ипотечного кредита на покупку жилья составила чуть более 2 млн рублей против 1,8 млн рулей в 2020 году.

Всего за восемь месяцев 2021 года оренбуржцы оформили ипотечные жилищные кредиты на сумму около 40 млрд рублей, что на 47% превышает аналогичный показатель прошлого года.