Москва, 14 октября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердила актуальность Минских соглашений во время визита в Москву, теперь Россия надеется, что этот сигнал услышат на Украине. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 13 октября в эфире телеканала «Звезда».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она отметила, что переподтверждение американской стороной минских договоренностей — главный итог обсуждения темы Украины, которое состоялось с Нуланд в Москве.

«Этот услышанный, я надеюсь, в Киеве сигнал от их непосредственного куратора Виктории Нуланд, я думаю, что он достаточно актуален на данный момент», — сказала Захарова.

По её словам, два года назад о якобы неактуальности минских договоренностей заявляли на Украине эксперты и политологи. Однако в последний год это стало официальной позицией Киева и всего украинского руководства.

Захарова добавила, что нет помех для Вашингтона в деле содействия урегулирования украинского конфликта. Однако эту страну, напротив, накачивают оружием и пытаются ввергнуть в ещё большую агонию.

Как сообщало ИА REGNUM, Захарова также рассказала о «некоторых подвижках», которые произошли в отношениях России и США после визита Нуланд.

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