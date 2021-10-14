Екатеринбург, 14 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Самолёт из Ла Романы (Доминиканская республика) не смог вовремя приземлиться в аэропорту «Кольцово». Это следует из данных онлайн-табло воздушных ворот Урала.

Wikiwand.com Аэропорт Кольцово

Рейс ZF-944 должен был осуществиться в 6:00 по местному времени в аэропорту Екатеринбурга. Однако вместо этого лайнер совершил посадку в Тюмени. И только в 9:43 борт прибыл на Средний Урал.

В самом аэропорту причиной такой ситуации назвали непростые метеоусловия. Как сообщало ИА REGNUM, на юге города проливают тлеющий торфяник. Жители жалуются на запах гари и смог.