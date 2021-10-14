Абакан, 14 октября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 150 носителей коронавируса, с начала 2021 года — 23 173. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 октября в правительстве региона.

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За сутки выздоровели 236 жителей Хакасии. По данным оперштаба, на сегодняшний день в регионе амбулаторно лечатся 3588 человек с диагнозом COVID-19, в стационарах — 1183.

25 ковид-пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября в республике выявили 146 носителей SARS-CoV-2.