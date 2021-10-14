Дзун-Хемчикский район, Тыва, 14 октября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. В Туве перед судом предстанет 23-летний житель села Хорум-Даг Дзун-Хемчикского района по обвинению в убийстве двух человек. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Следственное управление СКР по Туве Убийство в Туве

По данным следствия, в ночь на 3 января обвиняемый находился в гостях у супружеской пары, распивая с хозяином дома алкоголь. Однако при попытке последнего выпроводить гостя, тот напал на него с ножом, затем на его супругу.

«После совершения убийства обвиняемый, расчленив тело потерпевшего, голову и верхние конечности сжег в печи указанного дома», — отметили в управлении.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.