Тбилиси, , 08:22 — REGNUM Министерство юстиции Грузии вместе с минздравом республики собрали группу врачей, которая будет постоянно следить за состоянием здоровья находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом 13 октября сообщил на брифинге глава минюста Рати Брегадзе.

Михаил Саакашвили © ИА REGNUM

«Уже составлена мультифункциональная группа врачей. Естественно, включённость врачей будет зависеть от согласия самого Михаила Саакашвили», — сказал министр.

Он добавил, что народный защитник Грузии Нино Ломджария будет следить за тем, чтобы при мониторинге состояния здоровья экс-президента не нарушались его права. Ломджария также выступила на брифинге. Она сказала, что в группу наблюдения включили личного врача Саакашвили — Николоза Кипшидзе.

«Важно, чтобы общественности была предоставлена объективная и своевременная информация о его состоянии, однако это должно быть сделано так, чтобы его личные данные не были грубо нарушены», — сказала народный защитник.

Ломджария отметила важность доверия бывшего президента группе врачей. Он должен дать согласие на работу этой группы.

Напомним, ранее о состоянии здоровья Саакашвили поступала противоречивая информация. Кипшидзе заявлял, что тот ходит и говорит с трудом. Врач требовал госпитализации. Гендиректор телеканала Mtavari arkhi, который вызвался быть адвокатом экс-президента, Ника Гварамия опроверг эту информацию. Также с опровержением выступила пенитенциарная служба. Саакашвили предварительно согласился, чтобы за его здоровьем следила группа врачей.

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