Тбилиси, 14 октября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Министерство юстиции Грузии вместе с минздравом республики собрали группу врачей, которая будет постоянно следить за состоянием здоровья находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом 13 октября сообщил на брифинге глава минюста Рати Брегадзе.

ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Уже составлена мультифункциональная группа врачей. Естественно, включённость врачей будет зависеть от согласия самого Михаила Саакашвили», — сказал министр.

Он добавил, что народный защитник Грузии Нино Ломджария будет следить за тем, чтобы при мониторинге состояния здоровья экс-президента не нарушались его права. Ломджария также выступила на брифинге. Она сказала, что в группу наблюдения включили личного врача Саакашвили — Николоза Кипшидзе.

«Важно, чтобы общественности была предоставлена объективная и своевременная информация о его состоянии, однако это должно быть сделано так, чтобы его личные данные не были грубо нарушены», — сказала народный защитник.

Ломджария отметила важность доверия бывшего президента группе врачей. Он должен дать согласие на работу этой группы.

Напомним, ранее о состоянии здоровья Саакашвили поступала противоречивая информация. Кипшидзе заявлял, что тот ходит и говорит с трудом. Врач требовал госпитализации. Гендиректор телеканала Mtavari arkhi, который вызвался быть адвокатом экс-президента, Ника Гварамия опроверг эту информацию. Также с опровержением выступила пенитенциарная служба. Саакашвили предварительно согласился, чтобы за его здоровьем следила группа врачей.