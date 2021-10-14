Вашингтон, 14 октября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом 14 октября сообщает пресс-служба «Вашингтона».

(сс) Michael Miller Александр Овечкин

Овечкин оформил дубль и отдал две результативные передачи в этом матче.

Второй звездой матча признан 19-летний канадский нападающий «Кэпиталз» Хендрикс Лапьер, который забросил свою первую шайбу в НХЛ.

Замкнул тройку чешский вратарь «Вашингтона» Витек Ванечек, отразивший 23 броска из 24-х по свои воротам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» разгромил «Рейнджерс» со счётом 5:1.